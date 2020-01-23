С 1 февраля Луганская область может остаться без электроэнергии - видео

Технический директор ООО «Луганское энергетическое объединение» Виктор Черный предупредил жителей Луганской области о возможном отключении электроэнергии для всех потребителей.

Луганская ТЭС с 1 февраля может прекратить работу и потребителей Луганской области ожидать вероятные графики ограничений электроэнергии различных очередей.

НАК «Нафтогаз Украины» требует от ДТЭК прекратить потребление газа Луганской ТЭС в Счастье, которая является единственным источником электроснабжения для Луганской области.

А значит, без работы ЛуТЕС регион не сможет в необходимой мере обеспечиваться электроэнергией.

По поводу ситуации, сложившейся комментарий с пояснениями от Виктора Черного, директора технического ООО «Луганское энергетическое объединение».

По словам Виктора Черного, из объединенной энергосистемы Украины Луганская область получает всего 50% необходимой электроэнергии. В случае остановки Луганской ТЕС в Счастье, задолженность за газ которой превысила 500 миллионов гривень, возможно полное отключение электроэнергии для всех жителей, за исключением коммунальных предприятий и больниц.