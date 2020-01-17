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Счастьенская электростанция должна за газ 550 миллионов гривень

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

НАК «Нафтогаз Украины» сообщает о риске прекращения газоснабжения со 1 февраля 2020 года 37 производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО.

Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период.

Среди крупнейших должников  - Луганская электростанция ДТЭК в городе Счастье, которая после прекращения поставок угля с оккупированных территорий летом 2019 года, генерирует электроэнергию за счет природного газа.

На сегодняшний день ТЭС задолжала «Нафтогаз Украины» 550 миллионов гривень.

«Нафтогаз Украины» письменно сообщил этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения.

По оперативным данным, по состоянию на 23 января 2020, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454,4 млн гривень (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019).

Согласно условиям заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019, должен быть осуществлен до 25 января.



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