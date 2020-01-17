В Луганской области за убийство двух котят живодер получил 5 лет с испытательным сроком

При поддержке публичного обвинения Старобельской местной прокуратурой, суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего местного жителя по факту жестокого обращения с животными.

Как сообщили в прокуратуре Луганской области, следствием установлено, что в начале октября 2019 на территории собственного двора обидчик, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят. Полученные повреждения домашних животных оказались несовместимы с жизнью.

Умышленные действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно по двум животных и привело к гибели).

Старобельский районный суд Луганской области признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом, учитывая признание обидчика и раскаяние, освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Ранее мы сообщали, что в августе 2019 года в Луганской области в суд был направлен первый обвинительный акт по факту жестокого обращения с животными.

30 июня 37-летний житель Северодонецка жестоко избил и сбросил со второго этажа беспородную собаку Дину, которую приютил несколько дней назад. Несмотря на усилия зооволонтеров и ветеринаров, собаку спасти не удалось, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, чтобы избавить собаку от страданий ее усыпили.



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