В Луганской области направлено в суд первое уголовное производство по факту жестокого обращения с животными

Обвинительный акт в уголовном производстве по факту жестокого обращения с собакой, что всколыхнул весь Северодонецк, направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.

30 июня 37-летний житель Северодонецка жестоко избил и сбросил со второго этажа беспородную собаку Дину, которую приютил несколько дней назад. Несмотря на усилия зооволонтеров и ветеринаров, собаку спасти не удалось, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, чтобы избавить собаку от страданий ее усыпили.

Уголовное производство с квалификацией ст. 299 УК Украины «Жестокое обращение с животными» направлено для рассмотрения по существу в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.