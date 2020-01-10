В Луганской области жители поселка Золотое третий день без электроэнергии из-за обстрела

Восстановить энергоснабжение жителям Золотого-4 энергетикам Луганской области пока не удалось из-за постоянных обстрелов вражеских сил.

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, после обстрела из тяжелых минометов ул Вольная в поселке Золотое (про этот обстрел предпочитают умалчивать и в штабе ООС, и в пресс-службе обещавшего мир Зеленского) по состоянию на утро 20 января ремонтные бригады нe смогли восстановить электроснабжение.

Сообщение о поврежденной линии энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ на улице Вольная в поселке Золотое сотрудники ЛЭО получили 18 января. 9 января аварийно-восстановительная бригада пыталась восстановить свет жителям Золотого, но при подготовке энергетиками рабочего места начался интенсивный обстрел в этом районе со стороны враждебных сил.

Нужно было немедленно покинуть место происшествия, не доведя до конца запланированные работы. Вернуть свет жителям теперь будет возможным только тогда, когда энергетики получат согласие на прекращение огня.

Напомним - 18 января российские террористы обстреляли дома мирных жителей в поселке Золотое. Именно в этом поселке президент Украины Зеленский убеждал ветеранов и местных жителей, что после разведения сил лично гарантирует безопасность. Тем не менее жители поселка регулярно подвергаются обстрелам со стороны российских террористов.