Сегодня, 18 января, российские террористы обстреляли поселок Золотое из тяжелых минометов. В результате обстрела по ул Вторая Вольная мирные жители остались без электроэнергии - осколки мин перебили линию электропередач.

Как сообщают местные жители, обстрел начался около 14:00 в направлении Орехово. Спустя несколько часов боевики открыли огонь из минометов по ул Вольная в Золотое.

По сообщению штаба ООС военные не заметили обстрел поселка Золотое. В сводке за день есть информация только об обстреле в районе населенного пункта Орехово (Луганская область).

Напомним - при разведении войск президент Украины Владимир Зленский обещал безопасность жителям поселка Золотое. В результате мирные жители уже несколько месяцевв подвергаются обстрелам при отсутствии реакции со стороны обещавшего тишину президента Украины.



