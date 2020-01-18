На Донбассе за сутки ранены 8 украинских солдат

18 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополь - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в Луганской области.

Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.