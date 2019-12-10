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Россия вернула всего 76 украинцев из более чем 200 захваченных в заложники

Вчера, 17:14 citynews.net.ua | Напечатать

Россия вернула Украине всего 80 человек, заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что Украина отдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них не захотели возвращаться на захваченные Россией территории.

В том числе Украина выдала российским террористам пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемых в убийствах участников Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Среди освобожденных украинцев — журналисты Станислав Асеев и Олег Галазюк, которых незаконно удерживали в оккупированном Донецке. 

Станислав Асеев не выходил на связь с коллегами из проекта Радио Свобода — Радио Донбас.Реалии со 2 июня 2017 года. Позже представители ОРДЛО сообщили о местонахождении Асеева.

22 октября 2019-го боевики приговорили Асеева к 15 годам заключения в колонии строгого режима.

Олег Галазюк находился в плену боевиков с августа 2017 года.

Ориентировочно в 20:00 борт с освобожденными украинцами прилетит в аэропорт Борисполь.


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