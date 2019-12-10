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Прямая трансляция: На КПВВ «Майорск» начался обмен пленными между Украиной и российскими террористами

Сегодня, 11:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области на КПВВ «Майорск» начался обмен пленными и террористами между Украиной, РФ и поддерживаемыми ей террористами.

Обновлено в 13:00

В Майорске освобождены первые украинские военные, находившиеся в плену российских террористов. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

«Освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса — Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов!» — сообщила она.


Как сообщают российские СМИ (украинские журналисты не допущены на КПВВ во время обмена), российскому агентству в «правительстве» так называемой «ДНР» сообщили, что автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении «омбудсменов» «ДНР» и «ЛНР» заезжают на КПП «Майорск», где будет проводиться обмен.

Первыми заложников Киеву должны передать оккупационные власти из Луганска. Затем придет очередь донецких боевиков, которые планируют передать Украине 55 пленных в обмен на 87 террористов своих сторонников.

Стороны пока не разглашают ни списков людей, которых обменяют, ни точное количество участников обмена.

С украинской стороны в Россию передадут бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах протестующих на Майдане в 2014 году.

Также Россия потребовала передать террористов, установивших и взорвавших мину в Харькове во время мирного шествия. Тогда погибло 4 человека, среди них 15-летний подросток Даня Дидик.


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