Лисичанск остается без воды и тепла из-за порыва водовода

На 7:00 27 декабря электроснабжение семи насосных станций ЛКСП Лисичанскводоканал, которые были отключены 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию, восстановили, однако произошел прорыв трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При повышении давления в сети зафиксировано порыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения пока остаются часть Лисичанска, Приволье и Новодружеска (около 23 000 абонентов).

В связи с недостаточным количеством воды в системе приостановлена ​​работа котельной в Лисичанске, без теплоснабжения - 110 жилых домов (около 5200 абонентов), три детских сада, три школы, три учебных и пять медицинских учреждений.

К ремонтным работам привлекли аварийную бригаду. Температура воздуха +4 градуса. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Как мы вчера сообщали, в Лисичанске удалось договориться о подключении объектов водоканала к энергосетям, до погашения задолженности.