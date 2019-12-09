В Лисичанске хотят ввести военно-гражданскую администрацию из-за проблем с водой

Сегодня «ЛЭО» подключит все объекты Лисичанского коммунального предприятия «Лисичанськводоканал» к системам энергопоставок. Возвращение воды и тепла в дома жителей города ожидается уже к вечеру 26 декабря.

«100 000 жителей города не могут находиться без воды. Необходимо немедленное подключение», - заявил Сергей Гайдай во время оперативного совещания с участием исполнительного директора ООО «ЛЭО» Андрея Колосова и директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталия Сурая.

«Я подниму перед Президентом Украины вопрос введения в городе военно-гражданской администрации», - заявил глава Луганщины.

Также председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рекомендовал ООО «Луганское энергетическое объединение» немедленно восстановить электроснабжение ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Он сообщил, что договоренность с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Русланом Хомчак по перерегистрации еще одной военной части в Лисичанске.

Это приведет к ежемесячному пополнению местного бюджета на значительную сумму, которой хватит на текущие платежи предприятия за электроснабжение и частичные расчеты с долгами прошлых лет.

«Поэтому, когда мы получим окончательные расчеты относительно будущих поступлений денег от военных в городской бюджет, совместно с ООО «ЛЭО» составим «дорожную карту» ежемесячных платежей, - акцентировал Сергей Гайдай. - Также я встречусь с депутатским корпусом городского совета - местный бюджет на 2020 год должен быть принят своевременно. В документе должны быть учтены суммы расчетов водоканалом за электроэнергию».