Зеленский назначил Юрия Погуляйко на должность главы Волынской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погуляйко на должность главы Волынской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента № 871/2019 от 2 декабря 2019 года.

«Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации», — говорится в тексте указа.

В августе 2019 года Погуляйко был назначен первым заместителем председателя Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого.

После согласования Кабмином Юрия Погуляйко на эту должность, Волынский областной совет на внеочередной сесии выразил несогласие с этим решением.

Основной причиной протестов стало то, что Юрий Погуляйко не житель Волыни.



