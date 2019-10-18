Бывший заместитель Комарницкого может возглавить Волынскую ОГА

Бывший заместитель Комарницкого может возглавить Волынскую ОГАСегодня, 10:57
Кабинет Министров Украины на своем выездном заседании в городе Мариуполь Донецкой области согласовал кандидатуру председателя Волынской областной администрации.
Им станет бывший заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко.
Справка:
Юрий Михайлович Погуляйко родился в селе Верхнешевирьовка Краснодонского района Луганской области 12 ноября 1978.
Имеет три высших образования. Окончил Луганский государственный аграрный университет (менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную Академию управления персоналом (юрист), Академию управления Министерства внутренних дел (юрист).
Трудовую биографию начал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.
Проходил службу на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем - в Национальной полиции Украины.
Последнее место работы до назначения первым заместителем председателя Луганской облгосадминистрации - служба в налоговой милиции Главного управления ДФС в Донецкой области.