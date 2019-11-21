ГБР и СБУ пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой

Утром 28 ноября сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой к Елене Беленькой, известной в сети как блогер-волонтер Маруся Зверобой. Об этом она сообщила в стриме в Facebook в начале обыска.

В коротком ролике слышно, как мужчина, который называет себя следователем Госбюро расследований Игорем Ковизой, уточняет, что для безопасности при обыске присутствуют оперативники СБУ и спецназ «Альфа», и угрожает выломать двери, если их не откроют добровольно. Затем их впускают в квартиру.

Зверобой вызвала адвоката, однако сотрудники органов отказались ждать сторону защиты.

«Пожалуйста, отдайте свой мобильный телефон (он указан в постановлении) и мобильные телефоны всех участников», — произносит мужчина, после чего вскоре трансляция прерывается.