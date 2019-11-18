ГБР хочет снять неприкосновенность с депутатки за предположение об убийстве российской миной Зеленского

ГББ просит снять неприкосновеннсть с народного депутата Софии Федины из-за ролика, где депутатка и ветеранка Маруся Зверобой критикуют поездку Зеленского на линию соприкосновения с российскими войсками на Донбассе.

В этом ролике девушки высказали предположение, что Зеленского может убить во время обстрела россискими минами.

Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект представления на согласие снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Софии Федины из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«В прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Софии Федыны и военнослужащей Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Цитата из стрима Зверобой и Федины: