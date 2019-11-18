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ГБР хочет снять неприкосновенность с депутатки за предположение об убийстве российской миной Зеленского

Вчера, 13:13 citynews.net.ua | Напечатать

ГББ просит снять неприкосновеннсть с народного депутата Софии Федины из-за ролика, где депутатка и ветеранка Маруся Зверобой критикуют поездку Зеленского на линию соприкосновения с российскими войсками на Донбассе.

В этом ролике девушки высказали предположение, что Зеленского может убить во время обстрела россискими минами.

Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект представления на согласие снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Софии Федины из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«В прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Софии Федыны и военнослужащей Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Цитата из стрима Зверобой и Федины:

Федина:

«По разведению у нас тишина, но сама маразматичность ситуации… мне бы очень хотелось, чтобы сейчас во время пребывания [на Донбассе] его немножечко накрыли, хотя накрывают же ночью, правда?»

«Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный, а как правильно Маруся намекнула: там люди пережили страшные зверства и каждый день должны защищать Украину от врага, которого ты пытаешься вернуть в Украину. Там случайно может взорваться граната, обстрелы бывают случайно… Но честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда кто-то в голубой или белой рубашке припрется на передовую».

Зверобой:

«Разница между тобой и Порошенко — знаешь, в чем? Порошенко — если его кто-то не любил, желали, чтобы его в тюрьму посадили. А тебе желают, чтобы ты сдох. Ты приносишь такой ущерб, что все желают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом: или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то».

«Я тебе обещаю, тебя кто-нибудь взорвет там. Ты почаще езди, я хочу, чтобы ты там чаще ездил, а пацаны просто морально не были к тебе готовы, они к тебе даже на „вы“ обращались. Но ты, сука, правильно расставил акценты. Ты показал, как к тебе надо обращаться. Тебя надо мочить в сортирах. Это Путин про тебя [сказал, что] таких, как ты, надо мочить».


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