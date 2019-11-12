Минобороны проверило в лаборатории «бронежилеты Марченко» - все соответствуют нормам защиты

Спецкомиссия при Министерстве обороны Украины пришла к выводу, что в условиях, которые прописаны в договоре, бронежилеты защищают, а пробиваются лишь в нетипичных условиях.

В лаборатории Центрального НИИ ВСУ провели исследование на пробиваемость бронежилетов «Корсар». Об этом пишет в Facebook Роман Костенко , член спецкомиссии при Минобороны для проверки качества этих средств защиты по «делу Марченко».

Министерством обороны Украины для установления объективных данных в деле закупки бронежилетов «Корсар» была создана специальная комиссия по проверке их качества.

В лаборатории ведущего научного учреждения Минобороны — Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины, было проведено исследование выборки бронежилетов.

Согласно договору между Министерством обороны и ООО «НПП» ТЕМП-3000», проверка и приемка товара осуществляется в соответствии с ТУ У 18.2-31778043.046-2003. Этими техническими условиями определено, что изделия должны сохранять защитные свойства в условиях эксплуатации в диапазоне температур от -40 С до +60 градусов и в случае атмосферных осадков.

Комиссией проведено исследование при указанных условиях — в нормальных условиях, при минус 40°С и при 40°С тепла, а также в условиях «дождевания». Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не произошло пробитие защитного слоя.

Также комиссией было принято решение осуществить дополнительное исследование в условиях, не предусмотренных техническими условиями, а именно — после часового замачивания бронежилетов. Было осуществлено испытание бронежилетов как с бронепластиной (пулями 5.45 мм и 7.62 мм), так и без них (с мягким кевларовым пакетом пулей 9 мм ПМ).

В первом случае бронежилеты сохранили уровень устойчивости 4, однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета «Корсар» теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетов несовершенны и нуждаются в доработке.

Таким образом, испытания показали, что все требования, которые могли проверить работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, соответствуют техническим условиям, заложенным в договоре.