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ГБР обвиняет чиновников Минобороны в покупке некачественных бронежилетов на 176 млн гривень

Сегодня, 12:31 citynews.net.ua | Напечатать

В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, не соответствующие техническим условиям, 5 высокопоставленным Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в умышленном, совершенном по предварительному сговору группой лиц, невыполнении военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 28 - ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).
Подозрения объявлено генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, его двум заместителям, двум руководителям отделов Главного управления Министерства обороны Украины.

По мнению ГБР во время досудебного расследования установлено, что 31 января 2019 Министерство обороны Украины объявило тендер и позже заключило договор на закупку 20 000 бронежилетов «Корсар МИД-1-4» на сумму 176 млн грн. Бронежилеты должны были соответствовать техническим требованиям, разработанным и утвержденным еще в 2018 году.
В марте-апреле 2019 во время проведения отбора образцов бронежилетов, а затем их приема, работники Министерства обороны выявили, что бронежилеты не соответствуют техническим условиям: пластины не обработаны, имеющиеся острые углы, защитные пакеты не сшиты. У части бронежилетов не проводились баллистические испытания и нет протоколов лабораторных испытаний.
Чиновники Министерства обороны знали о несоответствии бронежилетов техническим требованиям, однако дали указание максимально быстро принять партию бронежилетов и провести расчеты. Позже им стало известно, что бронежилет при намокании пробивается насквозь.
Зная, что бронежилеты простреливаются, чиновники Министерства обороны были обязаны вернуть партии бронежилетов, а не подписывать акты приемочного контроля товара. Однако они дали указание подчиненным работникам дальше принимать следующую партию бронежилетов.
Во время досудебного расследования проведено 43 обыска в Главном управлении Вооруженных сил Украины, в кабинете заместителя министра обороны, складах вещевого имущества Вооруженных Сил Украины в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Винницкой областях и городе Киеве, и предприятиях-поставщиках (производителях).
Изъято 200 тонн вещевого имущества и средств индивидуальной защиты для того, чтобы предотвратить уничтожение, замену, хищение или выдачу военнослужащим.
Также следователями проведен следственный эксперимент с соблюдением всех правил сертификационных испытаний. Во время эксперимента установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты.
По результатам баллистической экспертизы установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать.


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