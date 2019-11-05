Станично-Луганские спасатели получили квадрокоптер Parrot ANAFI Thermal с тепловизором

В последнее время, при тушении лесных пожаров, спасатели Станично-Луганского районного отдела столкнулись с проблемой оперативного определения мест пожаров и общей площади возгорания. Связано это с тем, что в результате войны, в лесах Станично-Луганского района остается еще много взрывоопасных предметов, поэтому свободное передвижение лесным массивом опасно.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской администрации, депутатами райсовета было принято решение о выделении средств на приобретение квадрокоптера Parrot ANAFI Thermal общей суммой 76900 гривень, который имеет встроенный тепловизор. Это открывает широкие возможности для спасателей Станично-Луганского районного отдела. Например, новая функциональность встроенного тепловизора может пригодиться при поисковых работах и ​​при тушении лесных пожаров.

Всего за последние 4 года Станично-Луганский городской отдел ГУ ДСНС Украины в Луганской области получил за счет государственного бюджета 3 новых, современных пожарных автомобиля, комплект современного радиосвязи и было частично обновлено пожарное оборудование.

А по инициативе председателя РГА и при поддержке депутатов районного совета, за средства районного бюджета были приобретены: полноприводный легковой автомобиль RENAULT Duster на общую сумму 571 000 грн., Для использования его, как оперативно спасательный автомобиль, 5 портативных радиостанций Моtorola DP4400E на общую сумму 125 994 грн. Для борьбы с вредителями во время нашествия саранчи было приобретено 2 аэрозольных распылителей «Супер Хоук» на общую сумму 103 824 грн.