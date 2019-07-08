В Станично-Луганском районе просят спрятать пчел и скот - готовится массовая борьба с саранчой

Главное управление Госпотребслужбы в Луганской области сообщает, что на территории Валуйского поселкового совета Станично-Луганского района было обнаружено массовое скопление опасного вредителя - саранчи.

Сообщение о массовом нашествии саранчи с оккупированных районов gj территории линии разграничения на территорию поселкового совета было получено специалистами Главного управления Госпотребслужбы 12 июля. Мероприятия по обследованию территории были осуществлены немедленно, и в тот же день специалистом управления фитосанитарной безопасности были отобраны образцы вредителей и направлены в «Луганскую фитолабораторию» для определения вида насекомых.

В Луганской области проводятся мероприятия по введению особого режима защиты растений на территории Валуйского поселкового совета Станично-Луганского района для локализации и уничтожения опасного вредителя.

На данный момент проводятся оповещения среди местного населения и пчеловодов, о проведении мероприятий с применением химических средств защиты растений, запрета выпаса домашнего скота и птицы на территории проведения защитных мероприятий. Пчеловодам рекомендуется вывезти пасеки в безопасное место, изолировать пчел в ульях или убрать пчелиные семьи в зимовники на срок 3-5 суток.

В случае появления саранчи на приусадебных участках местным жителям рекомендуется проводить уничтожающие меры с помощью бытовых опрыскивателей средствами защиты растений разрешенными для розничной торговли и использования в бытовых условиях.