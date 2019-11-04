Дело Вороненкова: после убийства свидетеля был застрелен адвокат подозреваемого

В Житомирской области убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемого в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова — Александра Лося.

Как сообщил второй адвокат подозреваемых в убийстве Вороненкова Владислав Добош в Facebook, информацию о гибели Святослава Пархоменко подтвердили в Коростышевском райотделе полиции. По его словам, смерть якобы связана с конфликтом на охоте.

«Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота — достаточно удобная ситуация», — считает Добош.

Вместе с тем, полиция Житомирской области сообщила, что 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.

В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации «Радомышльские охотники», еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован.

Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением.

Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события — ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Как мы сообщали ранее, в Харькове был застрелен свидетель по делу об убийстве Вороненкова Владимир Борох.