Стрельба в Харькове: преступник взорвал себя гранатой на вокзале

25 октября в Харькове после полудня произошла стрельба возле супермаркета «Восторг» на улице Клочковской. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции сообщили о двух пострадавших. Один из них скончался по дороге в больницу. Их личности устанавливают. В городе объявлен план-перехват.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают детали происшествия, количество стрелявших и пострадавших.

Видео перестрелки в Харькове на Клочковской:

В перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об это корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Бороха Святослав Пархоменко.

По его словам, у Бороха в деле Вороненкова был официальный статус – свидетель. Он должен был выступить в суде.

Также чуть позже появилась информация о том, что на Южном вокзале в Харькове неизвестный взорвал сам себя гранатой

Как сообщает Vgorode.kh., мужчина мог быть связан с расстрелом мужчин у супермаркета «Восторг» на Клочковской, который произошел сегодня около полудня.