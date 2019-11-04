В Донецкой области началось разведение сил и войск

По данным штаба, сегодня украинские военные в 12:00 запустили белую ракету

Сегодня в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение сил и войск. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

«Мы запустили белую ракету», — отметили LIGA.net в штабе ООС. Стороны начинают отвод военной техники за пределы участка разведения. Камеры ОБСЕ находятся по обе стороны участка разведения.

8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко сообщал, что боевики утром не подтверждали готовность к разведению войск в районе Петровского 8 ноября.

По его словам, разведение будет происходить при обязательном условии зеркальных действий с обеих сторон. Фиксировать процесс будут наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК.