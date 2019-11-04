Украина подтвердила готовность к разведению сил в районе Петровского. Ждут ответа террористов и ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали 8 ноября разведение сил на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

Сегодня, 9 ноября, украинская сторона подтвердила готовность начать практический этап разведения сил и средств, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00.

Пока не известно - готовы ли российские террористы соблюсти взятые на себя обязательств в соответствии с заявлениями.