Украинский суд и прокуратура помогают уйти от ответственности военному преступнику Аркадию Корниевскому

4 ноября состоялась пресс-конференция, посвященная отказу Кременского районного суда Луганской области осуществлять специальное судебное производство по делу в отношении прокурора так называемой ЛНР Аркадия Корниевского. Одновременно Кременской районный суд остановил действующее судопроизводство против указанного «прокурора». Решение приняли судьи Евгений Акулов, Игорь Бескровный и Валерий Ковалев. Об этом сообщает сайт «Восточноукраинского центра общественных инициатив ».

Аркадий Корниевский - бывший офицер СБУ. После 2014 года он занимал должность следователя и прокурора т.н. ЛНР. Корниевского обвиняют в тяжких уголовных преступлениях, в частности в отношении лиц, содержавшихся в незаконных тюрьмах т.н. Луганской народной республики.

В пресс-конференции приняли участие бывшие пленные Александр Ретивов, Виктория Кононова, Дмитрий Тында. Их держали и пытали в тюрьме т. н. «доме правительства ЛНР» (помещение захваченной Луганской ОГА). Вместе с бывшими пленными выступил Владимир Щербаченко, председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив, организации которая оказывает помощь пострадавшим.

Бывшие заключенные, судьбы которых решал Корниевский, утверждают, что он занимал важное место в преступной иерархии прокуратуры «ЛНР» и обвиняют его в непосредственной причастности к пыткам и убийствам.

«Мне сказали, что я должна ждать какого-то мифического следователя. Когда я с ним поговорю, он тогда решит, что со мной делать. И все проходят через эту процедуру. И без его ведома никто сюда (в подвал «дома правительства ЛНР») не попадают и отсюда не выходит. Я потом узнала, что это Корниевский Аркадий, и он решает судьбу людей. Как он скажет, как он решит, так и будет », - так описывает функции Корниевского в незаконной тюрьме одна из бывших пленных в отчете« За решеткой дома «правительства ЛНР».

На основе показаний пострадавших Военной прокуратурой Украины было начато судебное производство. Сейчас Корниевский скрывается на временно оккупированной территории и находится в розыске МВД.

Сватовской городской суд, а затем Кременской районный суд Луганской области два года осуществляли предварительное судебное заседание по делу против Коринеського, пока Кременской районный суд решил невозможным осуществлять судопроизводство против обвиняемого по специальной процедуре (то есть без его присутствия). Основанием для приостановления судебного производства стало то, что обвиняемый якобы не знает об уголовном расследование в отношении него. Пострадавшие утверждают, что это не соответствует действительности, а суд фактически встал на сторону обвиняемого в преступлениях.

«Пять лет назад люди, которые пожертвовали всем для Украины, вышли из плена и ждут справедливости. Они ждут эффективного расследования. К сожалению и Военная прокуратура и суд демонстрируют несостоятельность восстановить эту справедливость. Права и интересы Корниевского суд признал важнее интересов пострадавших. Мы не будем мириться с этой несправедливостью и окажем помощь в обжаловании этого судебного решения», - говорит Владимир Щербаченко, председатель «Восточноукраинского центра общественных инициатив».

Юристы Восточноукраинского центра общественных инициатив указывают на то, что вывод суда выглядит необоснованным. В частности, многочисленные цитаты решений ЕСПЧ, которыми изобилует судебное решение, не подкреплено собственными выводами коллегии судей в контексте данного дела. Суд ссылается на отсутствие доказательств того, что обвиняемый пытается уклониться от суда, но игнорирует доказательства, предоставленные прокуратурой. О возможной предвзятости судей может свидетельствовать то, что по крайней мере один из них владеет имуществом во временно оккупированных Севастополе и Алчевске.

«У меня есть вопрос к прокуратуре. Почему не были осуществлены простые действия, которые сделали бы невозможным в принципе такое решение суда и развалили бы эту линию защиты от начала? Элементарные действия, не требующие больших затрат ни времени, ни средств», - отметила бывшая плененая и свидетель по делу Виктория Кононова.

В ходе пресс-конференции поднимался вопрос небрежности судебных и правоохранительных органов. Бывший пленный Дмитрий Тында назвал решение суда саботажем и добавил, что Военная прокуратура полтора года не может вызвать его как свидетеля. Пострадавший Александр Ретивов отметил, что судом были открыты личные адреса свидетелей в ходе переписки по делу, что поставило их жизнь под угрозу и заставило сменить место жительства. Правозащитники и бывшие пленные опасаются, что данное решение станет примером и за ним последуют закрытия других подобных расследований против лиц обвиняемых в тяжких преступлениях на временно оккупированных территориях.

«Мы требуем, чтобы правоохранительные органы выполняли свою работу и обеспечивали неотвратимость уголовного наказания для лиц, причастных к тяжким преступлениям, совершенных во время войны в Донбассе», - отмечает бывший пленный Александр Ретивов.

Дополнительные материалы о незаконной тюрьму в помещении Луганской ОГА вы можете найти в отчете Восточноукраинского центра общественных «В застенках дома «правительства ЛНР» и фильме DocNoteFilms и Восточноукраинского центра общественных инициатив «Хрупкая Свобода».