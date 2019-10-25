Украинские судьи хотят оставить без наказания палача и садиста из Луганска

Бывший офицер СБУ Аркадий Корниевский, которого обвиняют в пытках и убийствах пленных в захваченной Луганской ОГА, может избежать наказания. Такие последствия может иметь решение суда в Луганской области, который приостановил производство по делу.

Корниевский в разное время занимал должность следователя и прокурора так называемой ЛНР. Его обвиняют в том, что он лично пытал и убивал незаконно заключенных в подвалах захваченной Луганской ОГА. Бывшие пленные дали показания об этом Военной прокуратуре Украины.

Но суд в Луганской области приостановил производство по прокурора т. Н. ЛНР, которого обвиняют в пытках и внесудебных казнях». В пресс-конференции примут участие бывшие заключенные, которые незаконно содержались в помещении захваченной Луганской ОГА и правозащитники Восточноукраинского центра общественных инициатив.

Также их истории были представлены правозащитниками Восточноукраинского центра общественных инициатив в аналитическом отчете «За решеткой здания правительства ЛНР» и фильме «Хрупкая Свобода» .

В то же время, на пятую годовщину своего освобождения пострадавшие теряют надежду в восстановлении справедливости.

4 ноября в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Украина» (ул. Рейтарская, 8 / 5а) состоится пресс-конференция на тему: «Бывшие пленные требуют справедливости.