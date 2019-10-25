» » Украинские судьи хотят оставить без наказания палача и садиста из Луганска

Украинские судьи хотят оставить без наказания палача и садиста из Луганска

Сегодня, 15:30 citynews.net.ua | Напечатать

Бывший офицер СБУ Аркадий Корниевский, которого обвиняют в пытках и убийствах пленных в захваченной Луганской ОГА, может избежать наказания. Такие последствия может иметь решение суда в Луганской области, который приостановил производство по делу.

Корниевский в разное время занимал должность следователя и прокурора так называемой ЛНР. Его обвиняют в том, что он лично пытал и убивал незаконно заключенных в подвалах захваченной Луганской ОГА. Бывшие пленные дали показания об этом Военной прокуратуре Украины.

Но суд в Луганской области приостановил производство по прокурора т. Н. ЛНР, которого обвиняют в пытках и внесудебных казнях». В пресс-конференции примут участие бывшие заключенные, которые незаконно содержались в помещении захваченной Луганской ОГА и правозащитники Восточноукраинского центра общественных инициатив.

Также их истории были представлены правозащитниками Восточноукраинского центра общественных инициатив в аналитическом отчете «За решеткой здания правительства ЛНР» и фильме «Хрупкая Свобода».

В то же время, на пятую годовщину своего освобождения пострадавшие теряют надежду в восстановлении справедливости.

4 ноября в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Украина» (ул. Рейтарская, 8 / 5а) состоится пресс-конференция на тему: «Бывшие пленные требуют справедливости.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:03

У Зеленского не хотят в НАТО, но просят доступ к разведданным

Сегодня, 15:30

Украинские судьи хотят оставить без наказания палача и садиста из Луганска

Сегодня, 13:30

Новый луганский губернатор «подарил» Лисичанску плательщика налогов на 3,5 млн в месяц

Сегодня, 12:50

В Луганской области осуждены трое преступников за разграбление могил

Сегодня, 10:57

Верховная Рада выделила 1 млрд гривень на зарплату шахтерам

Сегодня, 10:43

Российские террористы 15 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 15:10

В Луганске с 3 ноября повысили квартплату

Вчера, 14:11

На трассе между Луганской и Донецкой областями в ДТП погибли 2 человека

Вчера, 13:17

В Луганской области суд отменил тендер на 400 миллионов по ремонту дорог

Вчера, 12:18

Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича

Вчера, 12:15

Разведение сил в Петровском под Мариуполем начнется 4 ноября

Вчера, 11:19

Константин Реуцкий: Кто выступает лидерами «движения за разведение» в Золотом-4?

Новости Украины:

Сегодня, 10:46

В Киеве закрыли станции метро Хрещатик и Театральная

Вчера, 12:18

Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича

Вчера, 10:50

В Верховной Раде рассматривают снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича

30-10-2019, 13:21

ГБР направило в суд дело Ивано-Франковского полицейского совершившего в пьяном виде ДТП с жертвами

30-10-2019, 13:10

В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября

30-10-2019, 11:56

В Киеве показали ход реконструкции Шулявского путепровода

30-10-2019, 11:22

30 октября в Киеве из-за футбольного матча изменят работу станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

30-10-2019, 10:46

В Киевской области мать выбросила младенца из окна 7 этажа

30-10-2019, 10:36

В Одессе больницы обеспечены вакцинами для бесплатных прививок от дифтерии

29-10-2019, 17:47

Где приобрести женскую обувь оптом от производителя?

25-10-2019, 15:50

В Киеве ребенок с фиктивными записями о прививках заболел дифтерией

25-10-2019, 14:57

Стрельба в Харькове: преступник взорвал себя гранатой на вокзале

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

Украинские судьи хотят оставить без наказания палача и садиста из Луганска » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня