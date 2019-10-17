Владимир Зеленский посетил Золотое в Луганской области - видео

26 октября 2019 года, Владимир Зеленский посетил военных на участке разведения сил в Золотом.

Также президент Украины пообщался с воинами-добровольцами, считающими предательством отвод войск и принятие так называемой «формулы Штайнмайера», предусматривающей выборы без контроля Украиной оккупированных районов.

Добровольцы выложили видео общения с Зеленским.

Во время встречи Зеленский в агрессивной манере заявил, что он не получал никаких предложений о встрече от протестующих: «Какие люди? Фамилии ты мне можешь сказать? Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал «Оружие убери». Ты меня не переводи на акции».

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая сообщила что президент Украины уже второй день находится в Луганской области.

Как мы сообщали ранее, сегодня, 26 октября, Владимир Зеленский представил в Северодонецке нового руководителя Луганской области Сергея Гайдая.