Луганская область официально получила нового главу областной администрации

Президент Украины подписал указ об увольнении Виталия Комарницкого с должности главы Луганской областной государственнной администрации. Указ №766/2019 официально опубликован на сайте президента Украины.

Следующим указом №767/2019 Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственнной администрации.

Указы подписаны еще 25 октября, но на официальном сайте появились только сегодня.

Представил нового руководителя области в Северодонецке лично Владимир Зеленский, который сегодня находится в Луганской области.

Как мы сообщали ранее, Кабинет министров Украины по итогам заседания 20 октября согласовал увольнение Михаила Бно-Айрияна с должности председателя Киевской ОГА и Виталия Комарницкого — с должности председателя Луганской ОГА.

Луганскую областную администрацию предложили возглавить Сергею Гайдаю — депутату Мукачевского райсовета, экс-главе Мукачевской РГА Закарпатской области.

Гайдай Сергей Владимирович родился 6 ноября 1975 года в Северодонецке Луганской области. Во время работы на Закарпатье конфликтовал с Геннадием Москалем, занимавшем должность главы Закарпатской обладминистрации и имел конфликт с «кланами» Балоги.