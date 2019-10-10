Луганская область получит нового губернатора вместо Комарницкого

Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатор Луганской области Виталия Комарницкого и определился с новой кандидатурой.

Кабмин по итогам заседания 20 октября согласовал увольнение Михаила Бно-Айрияна с должности председателя Киевской ОГА и Виталия Комарницкого — с должности председателя Луганской ОГА.

Луганскую областную администрацию предложили возглавить Сергею Гайдаю — депутату Мукачевского райсовета, экс-главе Мукачевской РГА Закарпатской области.

Гайдай Сергей Владимирович родился 6 ноября 1975 года в Северодонецке Луганской области. Во время работы на Закарпатье конфликтовал с Геннадием Москалем, занимавшем должность главы Закарпатской обладминистрации и имел конфликт с «кланами» Балоги.

Указы президента об увольнениях и назначениях еще не подписаны президентом украины Владимиром Зеленским.

Виталий Комарницкий возглавил Луганскую ОГА в июле 2019 года. С 1993 года он работал в руководстве Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко, а с 2007 года и до сих пор остается его ректором. В 2014 году вместе с вузом эвакуировался из оккупированного Луганска, а в 2016 году университет переехал в Северодонецк, который стал административным центром подконтрольной Украины части Луганской области.

Кандидатом на должность председателя Киевской областной администрации согласован Алексей Чернышев.

На фото Сергей Гайдай