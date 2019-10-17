Полиция установили личность киллера взорвавшего себя гранатой в Харькове

Полиция Харьковской области установила личность киллера, который устроил стрельбу в городе, а потом взорвал себя гранатой.

«Злоумышленник на автомобиле скрылся с места происшествия — отъехал несколько километров, остановился и поджег его. Все оружие, которое было, сбросил у входа в супермаркет. В дальнейшем полиция преследовала его, и на Новой Баварии (район в Харькове), когда полицейские догнали его и достали оружие — он достал гранату и взорвал себя. У него еще были 4 гранаты Ф-1», — рассказал глава полиции Харьковской области Валерий Сокуренко.

«Нападавший ранее судимый житель Донецкой области, города Горловка. Он заплатил 800 гривен. Он скупился в супермаркете, других местах, у нас есть чеки, видео — мы сняли, есть ключи от квартиры, проследим, где он проживал. Нам важно выйти на заказчиков убийства. Такое впечатление, что киллер заказчика боялся больше, чем полицию. Вместо того, чтобы сдаться патрульным — он подорвался», — отметил Сокуренко.

В полиции добавили, что несмотря на то, что нападавший — житель Донецкой области, некоторое время он проживал в Харькове.