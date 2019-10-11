Лисичанску начали возвращать воду

Луганское энергетическое объединение начало подключать объекты Лисичанскводоканала к энергосети.

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, энергетики пошли на встречу и вернут воду жителям Лисичанска, Новодружеска и Приволья под гарантии погащения текущего потребления от Луганской областной администрации.

Как мы сообщали ранее, сегодня в Луганской областной администрации состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время совещания были рассмотрены вопросы нарушения водоснабжения и водоотведения на территории городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье.

По результатам доклада и с учетом обсуждения комиссия дала ряд поручений. В частности, ООО «Луганское энергетическое объединение» обязали восстановить и обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал». Лисичанский городской голова должен созвать внеочередное заседание сессии городского совета на котором рассмотреть вопрос пересмотра расходов местного бюджета и выделения дополнительной финансовой поддержки ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Департаменту финансов ОГА поручено проработать вопрос выделения из областного бюджета дотации бюджета города Лисичанска для уплаты задолженности перед ООО «Луганское энергетическое объединение» и обеспечения оплаты за потребленную электроэнергию ООО «Энер Восток».