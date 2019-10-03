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МИД Германии не признает российские паспорта у жителей Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство иностранных дел Германии проинформировало об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные Украинской на оккупированном Донбассе», — написал посол.

Он также выразил благодарность министерству иностранных дел Германии за солидарность.

Как мы сообщали ранее, согласно письменному запросу от депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Германии Ренаты Альт, правительство Германии сообщило что не различает обычные российские паспорта и те, которые после указа Владимира Путина начали выдавать жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.


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