МИД Германии не признает российские паспорта у жителей Луганской и Донецкой областей

Министерство иностранных дел Германии проинформировало об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные Украинской на оккупированном Донбассе», — написал посол.

Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім🇩🇪консульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 10, 2019

Он также выразил благодарность министерству иностранных дел Германии за солидарность.

Как мы сообщали ранее, согласно письменному запросу от депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Германии Ренаты Альт, правительство Германии сообщило что не различает обычные российские паспорта и те, которые после указа Владимира Путина начали выдавать жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.