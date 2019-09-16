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Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта

Вчера, 13:40 citynews.net.ua | Напечатать

Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишут немецкие журналисты со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России.

Из ответа видно, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что российские власти раздают начиная с апреля в оккупированных районах восточной Украины.

С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО неизвестно.

В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

«Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!» — сказала Рената Альт.

«Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установления мира в Украине», — добавила она.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Отдельные страны ЕС заявили, что не будут признавать российские паспорта жителей ОРДЛО, однако консолидированного ответа на паспортизацию Донбасса не было.


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Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня