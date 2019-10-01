Работники шахт «Лисичанскуголь» готовят акции протеста после 15–16 октября

Работники шахт «Лисичанскугля» готовы к массовым акциям протеста, если в ближайшее время Кабинет Министров не примет обещанное ранее постановление о выделение 1 млрд грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами. Об этом в комментарии заявил глава Лисичанской территориальной профсоюзной организации угольщиков Владимир Иванишин.

Он сообщил, что 8 октября на шахте Новодружеская первая и вторая смены отказались спускаться в забой и основные работы на угольном предприятии приостановлены. Остальные шахты «Лисичанскугля» работают в обычном режиме.

«Постановлением президиума Лисичанского теркома профсоюза угольщиков мы рекомендовали своим профсоюзным комитетам вернуться к рассмотрению вопроса о проведении акций протеста после 15–16 октября. С таким расчетом, чтобы дать Кабинету Министров время на принятие решения о выделении 1 млрд грн и направление документов в бюджетный комитет и Верховную Раду», — сообщил глава теркома профсоюза угольщиков.

Как мы сообщали ранее, в Луганской области продолжают расти долги по зарплате в угольной отрасли. Задолженность перед шахтерами «Лисичанскугля» составляет уже 136,6 млн грн, «Первомайскугля» — 150 млн грн.