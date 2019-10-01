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В Луганской области бастуют шахты «Новодружеская» и «Горская»

Сегодня, 12:39 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня горняки ОП «Шахта «Новодружеская» в Луганской области отказались спускаться в забой, требуя погасить долги по зарплате.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки ОП «Шахта «Новодружеская», входящей в состав ОАО «Лисичанскуголь». Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате. Горнякам трех шахт данного объединения задолжали 120 миллионов гривень.

По его словам, горняки соседней шахты имени Г. Капустина  предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу.

«Между тем на шахте «Горская ГП «Первомайскуголь» уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогичное — погашение задолженности по заработной плате», — добавил Волынец.



Теги: Горская Новодружеская Шахта Забастовка

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