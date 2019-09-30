Алексей Данилов назначен секретарем СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном сайте Президента Украины.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №733/2019

Про призначення О.Данілова Секретарем Ради національної безпеки і оборони України

Призначити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

3 жовтня 2019 року

Должность Секретаря СНБО освободилась после принятого Зеленским заявления об отставке Александра Данилюка.

Данилов до назначения занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, куда был назначен указом президента в июле 2019 года.