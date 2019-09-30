Алексей Данилов назначен секретарем СНБО Украины

Алексей Данилов назначен секретарем СНБО УкраиныВчера, 15:18
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном сайте Президента Украины.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №733/2019
Про призначення О.Данілова Секретарем Ради національної безпеки і оборони України
Призначити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
3 жовтня 2019 року
Должность Секретаря СНБО освободилась после принятого Зеленским заявления об отставке Александра Данилюка.
Данилов до назначения занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, куда был назначен указом президента в июле 2019 года.