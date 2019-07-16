Зеленский назначил экс-главу Луганской области Алексея Данилова заместителем Секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Луганской облгосадминистрации Алексея Данилова заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - гласит указ №551 / 2019.

Алексей Данилов хорошо известен луганчанам как самый молодой мэр города в Украине, сделавший немало для Луганска.

В сентябре 1997 года Данилов был отстранён от должности городского головы. Считется что ему не удалось наладить контакт с идеологически оппозиционными ему депутатами-коммунистами и, одновременно, промышленниками, которые практически парализовали бюджет города неуплатой налогов.

Во время президентских выборов 2004 года поддерживал Виктора Ющенко и возглавлял его областной штаб. После Оранжевой революции непродолжительное время возглавлял Луганскую облгосадминистрацию, но имел конфликт с областным советом, сформированным Партией регионов. Состоящей из тех же людей, которые в свое время сместили его с поста мэра.

В 2006 году был избран народным депутатом Верховной Рады 5-го созыва по спискам БЮТ (2006 - 2007 годы).