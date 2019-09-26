Зеленский: Выборы на Донбассе только после принятия специального закона и вывода Российских войск

Сегодня, 1 октября, на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе украинская делегация согласилась с формулой Штайнмайера. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня были устранены последние преграды на пути к проведению саммита нормандской четверки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем знать уже даты», — сказал Зеленский.

Как сообщает Лига, далее президент заявил, что хочет отдельно поговорить о самой большой «страшилке» последних недель — формуле Штайнмайера.

«Это одно, в принципе, два предложения — что это такое. Временный закон про особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как закон про особый статус Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии… пожалуйста… сейчас очень важно… при условии, когда там состоятся выборы, местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, уважаемые, означает уважаемые журналисты и наши зрители, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть», — сказал Зеленский.

«И еще очень важный момент: закон про особый статус Донбасса действует (вы знаете, что он есть) действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который разработает парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. И в этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции», — продолжил президент.

На прямой вопрос, подписали ли формулу Штайнмайера, Зеленский сказал: «Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нету».

На вопрос о дате выборов президент ответил: «Даты? Дат нет. Сейчас мы говорим о встрече в нормандском формате. О датах (местных выборов в ОРДЛО) сейчас не идет речь».

Президент также заявил, что есть условие. Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все войска РФ должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы — передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

После пресс-конференции в Киеве перед Офисом президента собрался митинг протеста. По мнению митингующих Зеленский капитулировал перед Путиным.

Кроме того, на пресс-конференции не обнародован текст того самого дополнения к Минским договоренностям, которое назвали формулой Штанмайера.