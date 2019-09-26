В Киеве протестуют против капитуляции Украины перед Путиным

У Офиса президента Зеленского и на Майдане Незалежности проходит акции протеста из-за согласования «формулы Штайнмайера».

На митинг протеста собрались как представители националистических движений, так и ветераны войны, переселенцы из оккупированных Луганска и Донецка.

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Белецкий заявил о «бессрочной акции против капитуляции», а свободовец Юрий Сиротюк объявил о государственной измене после того, как президент Владимир Зеленский сообщил о согласовании текста так называемой «формулы Штайнмайера».

По словам Андрея Белецкого сегодня произошло то, что Черчилль называл «Сначала мы получим позор, а затем и войну».

На Банковой пока присутствуют несколько сотен патриотов Украины.

Присутствующие выкрикивают: «Нет капитуляции!». Протестуют против «формулы Штайнмайера». В выступлениях отмечают, что акция носит предупредительный характер, и не исключают, что завтра придут под Верховную Раду.

В свою очередь народные депутаты тоже требуют как минимум показать подписанный документ — по мнению Петра Порошенко формулой Штайнмайера называется формула Путина, которая кардинально меняет последовательность действий, предусмотренных минскими соглашениями.

❗ Наживо ❗ ⚡Протест свідомих українців проти капітуляції держави перед Окупантом. 💣 🔴 Україні впарили "Формулу Штайнмаєра" план капітуляції перед Московією. 🔥 Слава Україні! 🇺🇦 ❤️ 🖤 💛 💙 #Ні_Капітуляції Gepostet von Ruslan Koshovenko am Dienstag, 1. Oktober 2019

=68.ARDIpVIKqnsTZwWoqH2OySwpX4IGL7qx5MAbTXMrs1J7cQHl36MS-FfCSk8gOoWmGKgvC5W0-aCjwRyt84pBL3ub_i8seLUF8qh5wLpdim2ODEWxxSfuh1uPP_g5pmsI-34_XgM95pAyB-jR9zf2aTLsesKcVzq0L1JNJk0G9_0cV9EQBWmJeelALrBEe6IdBTMh47HuAoE_dEcVVPqh_c2rflvM3SkHnZ8H-LE5sDCMU-2p7HdhRkkwCqJ98-I8HLDjyhY_2kasznJ2CyyWMcmeJuYDigDPNI6zUwIvNFPS_2s&__tn__=-R]

Согласен с ним и Роман Бессмертный, который заявил о том. Украина пошла по сценарию Кремля. Речь не идет о решении по безопасности, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории.

По мнению Бессметного, если выборы будут проведены, то Украина получит свой аналог неподконтрольного Приднестровья.