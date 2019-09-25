Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с должности секретаря СНБО

Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с должности секретаря СНБОВчера, 19:38
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ № 724/2019 от 30 сентября 2019 года опубликован на официальном сайте Президента Украины.
«Уволить Данилюка Александра Александровича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Напомним, в Офисе Президента Украины 27 сентября сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.