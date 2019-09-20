Александр Данилюк подал в отставку с должности Главы СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает Офиса президента Украины.

«Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

Сам Александр Данилюк также подтвердил информацию о своей отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, указав, что остается на работе до решения Президента.