» » Александр Данилюк подал в отставку с должности Главы СНБО Украины

Александр Данилюк подал в отставку с должности Главы СНБО Украины

Сегодня, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает Офиса президента Украины.

«Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

Сам Александр Данилюк также подтвердил информацию о своей отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, указав, что остается на работе до решения Президента.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:05

Бывший сотрудник МВД организовал финансирование террористов в Луганской области

Сегодня, 14:51

Александр Данилюк подал в отставку с должности Главы СНБО Украины

Сегодня, 10:22

В Луганской области бюджеты громад получили более 1,5 миллиардов гривень НДФЛ

Сегодня, 10:16

Сутки на Донбассе - 23 обстрела из минометов, БМП, гранатометов и снайперского оружия

Вчера, 20:32

В Лисичанске задержан работавший на террористов «ЛНР» пограничник

Вчера, 17:41

В Луганской области автоперевозчик заплатит 3700 евро за перегруженный автомобиль

Вчера, 17:02

В Луганской области 12-летний ребенок хотел бросится с балкона

Вчера, 13:55

Российские террористы придумывают новые ограничения для жителей Луганской и Донецкой областей

Вчера, 13:47

Телеканал «112 Украина» остался без лицензии на вещание

Вчера, 12:47

Лукашенко предлагает белорусских миротворцев для контроля границы на Донбассе

Вчера, 11:27

В ДТП под Славянском погибло 3 людей, в том числе 6-летняя девочка

Вчера, 10:50

ООН объявляет второй конкурс бизнес-грантов на востоке Украины

Новости Украины:

Сегодня, 13:04

Пляжи Одессы безопасны для купания, а вода соответствует нормам

Сегодня, 10:56

В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку - 1 погибший и 2 раненых

Вчера, 14:45

В Киеве школьница сообщила о заминировании моста Метро

Вчера, 11:18

В киевском Институте рака больным продавали бесплатные лекарства

25-09-2019, 14:13

ГБР занялось львовскими таможенниками, пропустившими жену Князева с 650 тысячами евро через границу

25-09-2019, 14:07

Одесский порт «Южный» купил металлолом по цене новых тепловозов

25-09-2019, 11:36

Отделка фасада с помощью клинкерной плитки позволит воплотить самые смелые дизайнерские задумки

24-09-2019, 13:33

Под Киевом в масштабной аварии столкнулись 9 автомобилей

24-09-2019, 10:26

В Одессе собираются праздновать День Благодарения

23-09-2019, 09:52

На трассе Киев-Чоп бензовоз врезался в пассажирский автобус - 9 погибших и 10 раненых

20-09-2019, 15:34

20 сентября в Киеве началась новая «эпидемия минирований»

20-09-2019, 11:34

Чиновники Авакова нанесли ущерб бюджету на 1,2 млн гривень и подделывали документы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

Александр Данилюк подал в отставку с должности Главы СНБО Украины » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня