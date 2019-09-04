Пристайко подтвердил согласие Зеленского на выборы  в ОРДЛО по «формуле Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

«Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после признания выборов ОБСЕ», — сообщил Пристайко.

«Это — то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ», — добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

«Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал», — добавил глава МИД.

Также Владимир Пристайко рассказал, что встреча в «нормандском формате» на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России должна была состояться во вторник, 17 сентября, но Российская Федерация по техническим причинам не смогла принять в ней участие.