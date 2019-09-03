Зеленский планирует обсудить во время нормандской встречи минские договоренности и формулу Штайнмайера.

Во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата будут обсуждать многие вопросы, среди которых — минские договоренности и формула Штайнмайера. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, отвечая на вопрос журналистов.

«Как я уже сказал, мы должны обсудить (на встрече в нормандском формате — ред.) все пункты Минских договоренностей. То есть, вы знаете прекрасно, не я подписывал эти минские соглашения, но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша страна, и мы будем работать и бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов», — сказал Зеленский.

Стоит На сегодня Россией не выполнен ни один пункт «Минских соглашений». А так называемая «формула Штайнмайера» предусматривает одновременное выполнение договоренностей. Украина должна ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг — проведение выборов, и, после признания их со стороны ОБСЕ, предоставление Украиной особого статуса Донбассу. И только потом вывод незаконный военных формирований (российских) и возвращение Украине контроля над государственной границей с Россией.

Если следовать этой формуле, то украинские СМИ и политические силы не смогут принять участие в выборах — на оккупированной части Донбасса установлена информационная блокада. То же самое и с политическими силами — в оккупированных районах нет политических сил и партий. А все заподозренные в симпатиях к Украине считаются врагами республики.