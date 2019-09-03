Выборы на Донбассе только после вывода российских войск - Кучма

Формула Штайнмайера имеет спорные моменты, в частности в части проведения выборов на Донбассе. Такое мнение во время общения с журналистами высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма.

«Какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты», — считает Кучма.

Он отметил, что каждая сторона в норманнском формате имеет свою позицию и именно они будут обсуждать вопросы применения формулы Штайнмайера. Но сегодня, по мнению Кучмы, все хотят чем быстрее разрешить ситуацию на Донбассе, и важно, чтобы при этом были учтены интересы Украины.