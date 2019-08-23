Глава украинского МИД засекретил договоренности «Нормандской четверки» в Берлине

2 сентября в Берлине прошли почти восьмичасовые переговоры министров иностранных дел «Нормандской четверки». Итоги встречи засекречены за обтекаемыми фразами «есть определенный успех» и повторением отдельных договоренностей из 2016 года по Станице Луганской.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что во время встречи в «нормандском формате» на уровне политических советников в Берлине обсуждали исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

Министр заявил, что о дате возможного саммита лидеров «Нормандской четверки» пока рано говорить: они решат это на основе отчетов своих советников

Саммит лидеров нормандской четверки состоится в том случае, если будут выполнены конкретные договоренности, достигнутые на вчерашней встрече на уровне политических советников.

«Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время, и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне», — отметил он.

Пристайко утверждает, что «есть определенный успех», на основе которого советники собираются основывать следующую встречу лидеров. О чем идет речь, он отказался говорить, сказав, что по общей договоренности, раскрыть эту информацию он не может.