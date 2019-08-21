2 сентября в Берлине соберутся дипломаты для подготовки встречи президентов в «нормандском формате»

Сегодня, 2 сентября, в Берлине соберутся дипломаты Украины, ФРГ, Франции и России, чтобы обсудить подготовку к новой встрече президентов в «нормандском формате».

От Украины в Германию отправились новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак.

По сообщениям в росСМИ, Кремль представит один из архитекторов российской гибридной агрессии в Донбассе - помощник президента РФ Владислав Сурков.

Представители Франции и Германии пока не назывались.