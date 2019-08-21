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2 сентября в Берлине соберутся дипломаты для подготовки встречи президентов в «нормандском формате»

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 2 сентября, в Берлине соберутся  дипломаты Украины, ФРГ, Франции и  России, чтобы обсудить подготовку к новой встрече президентов в  «нормандском формате».

От Украины в Германию отправились новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак.

По сообщениям в росСМИ, Кремль представит один из архитекторов российской гибридной агрессии в Донбассе - помощник президента РФ Владислав Сурков.

Представители Франции и Германии пока не назывались.


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