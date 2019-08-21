В штабе ООС подтвердили выселение северодонецкого военного госпиталя Комарницким

Как сообщили в пресс-центре ООС, 59 военный госпиталь в Северодонецке пока функционирует в штатном режиме. Также в пресс-центре подтвердили получение письма о выселении госпиталя с ноября 2019 года за подписью руководителя Луганской областной администрации Виталия Комарницкого.

Между штабом Объединенных сил и руководством Луганской областной военно-гражданской администрации ведутся консультации о совместном использовании здания областной клинической больницы и 59 военного госпиталя с целью максимально эффективного обслуживания гражданских и военных.

Военные надеются, что будет найдено конструктивное решение, учитывать интересы медицинской отрасли области, гражданского и военных медицинских учреждений, входящих в состав операции Объединенных сил.