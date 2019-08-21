В Луганской области губернатор от Зеленского выгоняет на улицу военный госпиталь

В Луганской области губернатор от Зеленского выгоняет на улицу военный госпитальВчера, 21:59
Глава Луганской областной державной администрации Виталий Комарницкий, недавно назначенный Зеленским, не продлевает аренду здания 59 военному госпиталю в Северодонецке.
Как сообщает журналист Роман Доник, уже подготовлено распоряжение о принятии здания госпиталя на баланс областной власти.
«Будут его сами использовать у «власній господарській діяльності».
Еще раз - 59 военный госпиталь выгоняют. Из здания, которое было до этого убито в хлам и которое восстановили для госпиталя. Там и наше оборудование, и кондиционеры, начиная от операционной.
Кто там рассказывал о патриотичности Зеленского? Госпиталь, спасший жизни тысячам раненых, выбрасывают на улицу. Вы зробили це разом» - пишет Роман Доник.