В Луганской области губернатор от Зеленского выгоняет на улицу военный госпиталь

Глава Луганской областной державной администрации Виталий Комарницкий, недавно назначенный Зеленским, не продлевает аренду здания 59 военному госпиталю в Северодонецке.

Как сообщает журналист Роман Доник , уже подготовлено распоряжение о принятии здания госпиталя на баланс областной власти.

«Будут его сами использовать у «власній господарській діяльності».

Еще раз - 59 военный госпиталь выгоняют. Из здания, которое было до этого убито в хлам и которое восстановили для госпиталя. Там и наше оборудование, и кондиционеры, начиная от операционной.

Кто там рассказывал о патриотичности Зеленского? Госпиталь, спасший жизни тысячам раненых, выбрасывают на улицу. Вы зробили це разом» - пишет Роман Доник.