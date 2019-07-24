Лисичанску вернули воду. Рубежное и Кременную подключают

Луганское энергетическое объединение возобновило подачу электроэнергии Лисичанскому водоканалу.

Как сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения, КП Лисичанскводоканал оплатило потребленную электроэнергию.

Сегодня после обеда работники ЛЭО возобновили подачу электроэнергии лисичанским водникам, которые, в свою очередь, вернули воду в дома жителей Лисичанска.

По данным ЛЭО, Рубежанский и Кременской водоканалы до сих пор не оплатили текущее потребление электроэнергии, не говоря уже о задолженности.

После получения гарантийных писем ЛЭО также начало подключение Рубежанского и Кременского водоканалов.

В пресс-службе ЛЭО отметили, что если не будут выполнены обязательства то 19 августа они будут снова обесточивании.

Напомним - вчера, после безрезультатного совещания областной комиссии ТЭБ и ЧС никаких договоренностей или предложений преодоления кризисной ситуации со стороны водников не последовало.

На сегодняшний день Рубежанский водоканал должен за электроэнергию 23 миллиона гривень, Кременской - 9,5 миллионов, Лисичанский - 142 миллиона.