Лисичанск, Рубежное и Кременная остались без воды

После безрезультатного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Луганской области три водоканала оказались отключены от электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения, заседание очередной областной комиссии ТЭБ и ЧС ни к чему не привело: никаких договоренностей или предложений путей преодоления кризисной ситуации со стороны водников не последовало.

На сегодняшний день Рубежанский водоканал должен за электроэнергию 23 миллиона гривень, Кременской - 9,5 миллионов, Лисичанский - 142 миллиона.

В результате сегодня, 31 июля, ЛЭО приняло решение об отключении электроэнергии водоканалам в этих населенных пунктах.

В результате бездействия как городских, так и областных властей сотни тысяч жителей Луганской области остались без воды на неопределенный срок.