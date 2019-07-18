Ефремов вышел из СИЗО и уехал в Киев

Фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Александр Ефремов сегодня около 08:00 утра вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области, где провел последние три года. Об этом сообщил канал ТСН.

Экс-нардепа Партии регионов встретил у стен изолятора адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover - том самом, на котором Ефремов ездил в Киеве.

В салоне экс-регионала сопровождали два сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил ранее его адвокат, вскоре Ефремов вернется в Киев.

Как мы сообщали ранее, Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу на решение Старобельского районного суда Луганской области относительно меры пресечения Александру Ефремову, принял решение отпустить обвиняемого под домашний арест.